محاكاة لا يمكن تمييزها عن الواقع

ينطلق قطار تطوير الألعاب بسرعة خيالية، فشركة Epic Games الأميركية كشفت عن محرك جديد لتطوير الألعاب وتصنيعها سيحدث ثورة في عالم ألعاب الفيديو.

يصعب تمييز مشاهد هذه الألعاب عن الواقع، فلا أحد يشاهدها للوهلة الأولى ويستطيع معرفة أنها خيالية.

وعرضت الشركة إعلاناً لامرأة تظهر بشكل واقعي للغاية، ويظهر ذلك من خلال حركات الشفاه وعضلات الوجه التي تبدو بتفاصيل حقيقية، حتى تعلن أنها مجرد شخصية في لعبة فيديو.

وتحاول شركة Epic Games استخدام تقنيات الحركة ثلاثية الأبعاد وإدخالها في محركها الجديد Unreal Engine.

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