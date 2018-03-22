«الموارد البشرية» تنظم يوم علمي حول المخاطر في المؤسسات الصحية وإدارة المخلفات الطبية

عين ليبيا

نظمت إدارة الموارد البشرية يوم علمي حول ( المخاطر في المؤسسات الصحية وإدارة المخلفات الطبية) بمستشفى الحوادث أبوسليم؛ حضره موظفي المستشفى العاملين بقسم المختبرات الطبية وأعضاء هيئة التمريض وقسم مكافحة العدوى والشؤون القانونية والإداريين والصيادلة والأطباء ومشرفي النظافة.

حيث تناول اليوم العلمي عدد من المحاضرات حول التعريف بطرق فصل المخلفات الطبية ونقلها والتخلص منها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

حيث قدمت د.إيضاح حامد محاضرة حول (إدارة المخاطر السريرية وغير السريرية)؛ بينما قدمت د.وفاء الغرياني محاضرة حول (إدارة المخلفات الطبية)؛ وتناولت المحاضرة التي ألقاها أ. ابراهيم دخيل الجوانب القانونية للتخلص من المخلفات الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا