الأعتر يغني “بالخليجي”

أعلن الفنان أيمن الأعتر عن نشر أغنيته الجديدة في المتاجر الإلكترونية باسم “وش أسميك” والتي غناها باللهجة الخليجية.

وتعتبر الأغنية العمل الأول للفنان خلال عام 2018، بعد إصدار أغنيته السابقة “الله يستر”، والتي بثها عبر قناة 218.

وكتبت الأغنية الجديدة ولحنتها “سما الرياض” الشاعرة والملحنة السعودية، ووزعها “دافيد إزرا” الموزع والمنتج الإنجليزي، كما تم التسجيل في استوديوهات Hiltop Recording Studios، في ضواحي العاصمة البريطانية لندن.

وتحمل الأغنية طابع حب بإيقاع سريع وتوزيع حديث، كما يستعد الاعتر لإطلاق أغنية ليبية سيتم تصويرها في بريطانيا وستبصر النور بعد شهر رمضان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية