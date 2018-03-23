ألعاب حرب للهواتف.. اعرف أفضلها

من أكثر الأسئلة المثيرة للانقسامات في الألعاب في مدار الأشهر القليلة الماضية على الهواتف الذكية هو أي لعبة أفضل بين Fortnite و PlayerUnknown’s Battlegrounds “PUBG””.

تم إصدار لعبة PUBG لكل من نظامي iOS وAndroid في وقت سابق من هذا الأسبوع وتم إرسال دعوات للعبة Fortnite محدودة على iOS فقط وفي نهاية المطاف ستطلق Fortnite للجميع على كل من iOS وAndroid.

وسيتم مقارنة اللعبتين من نواحي عديدة لتتمكن من إيجاد أفضل لعبة لتلعبها.

الرسومات والأداء

بصريا تبدو لعبة PUBG حادة وتوجد مشكلة في وضوح رسم الأجسام في المسافات البعيدة ولكن الأجسام القريبة تبدو أكثر نظافة في حين أن لعبة Fortnite لديها بعض المشاكل في خوارزمية الرسم مما يجعل كل شيء يبدو متعرجًا للغاية.

من حيث الأداء، تبدو أن PUBG تعمل بشكل أفضل على الهاتف وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أن حتى يومنا هذا لديها بعض المشاكل في الأداء في أجهزة الكمبيوتر بينما كان أداء Fortnite بلا مشاكل.

التحكم

قدمت PUBG الطريقة الأفضل للتحكم في أجهزة الجوّال مقارنةً مع Fortnite جزءاً من هذا له علاقة بحقيقة أن PUBG هي بطبيعة الحال لعبة بطيئة الأحداث وأكثر منهجية على عكس Fortnite.

إن نظام التحكم في كلا اللعبتين متشابه تمامًا مع الأزرار التي تظهر على الشاشة للقفز والتوجه، ولكن Fortnite تكافئك على الحركات السريعة مثل بناء الأبراج بسرعة غالبًا ما تلعب PUBG ببطء ومنهجية وهذا ما يجعل PUBG على الفور تشعر بتحسن على الجوال.

تتيح لك PUBG التنقل والتفكير في الإجراء التالي بسرعة أكبر، فيما اتخذت Fortnite أسلوباً عكس ذلك، إذ إنه من الممتع الركض بشكل متهور والبدء في البناء إذا كنت تتلقى نيراناً من العدو.

أفكار أخيرة

أحد الأشياء التي كانت Fortnite تقوم بها هو أن كل مباراة تلعب بشكل أسرع الأشخاص الذين يتطلعون للعب لعبة سريعة في الحافلة أو في القطار في طريقهم إلى العمل سيكون لديهم وقت للعب مباراة في Fortnite حيث تأخذ المباراة من 20-25 دقيقة، و15 دقيقة في وضع “Blitz” أما لعبة PUBG فتأخذ المباراة أكثر من 35 دقيقة..

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