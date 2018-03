سناب شات تطلق ميزة جديدة لاستكشاف المحتوى

المتوسط:

أكدت سناب شات اليوم أنها ستقوم بإطلاق ميزتها الجديدة Map Explore والتي تُعد طريقة سهلة للمستخدمين في اكتشاف المحتوى على Snapchat استنادًا للموقع، بمعنى آخر هذه الميزة من شأنها تُنبّه المستخدمين حول ما يحدث على خريطة سناب وهي الميزة التي أطلقتها الشركة العام الماضي، حيث أن كلٍ من تحديثات السفر والموقع ستظهر تلقائيًا على خرائط سناب وذلك عندما يختار الأصدقاء مشاركة موقعهم.

كما أوضحت الشركة أنه سيتم إنشاء تحديثات خرائط التعيين من خلال الإجراءات التي يتخذها الاصدقاء في الحياة الحقيقة، وذلك من خلال فتح مشاركة الموقع، وهذا يعني أنه إذا كان صديقك يشارك موقعه على الخريطة ولكنه لم يفتح التطبيق خلال الثماني الساعات القادمة، سيختفي موقعه، وستظهر حالة واحدة فقط لكل مستخدم في أي وقت، كذلك يمكن عرض كل حالة لمدة تصل إلى 24 ساعة قادمة.

وسوف ستعرض هذه الميزة الحديدة استكشاف التحديثات للأحداث النصية، بما في ذلك الأخبار العاجلة والأحداث الأخرى من جميع أنحاء العالم، لتكون Map Explore اداة رائعة فيما إذا كنت ترغب في مشاهدة ما يحدث في أي مكان آخر، أو حتى مشاهدة الاصدقاء الذي يقضون معًا وبغيابك.

