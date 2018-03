تيليجرام تطلق تحديثا بعد تجاوز مستخدميها 200 مليون

المتوسط:

أتاحت تيليجرام تحديثًا جديدًا رفع من رقم إصدار التطبيق إلى Telegram 4.8.5 وفيه تم إيجاد العديد من المميزات والأدوات الجديدة، وذلك بعد أن أعلنت أن عدد مستخدميها قد تجاوز 200 مليون مستخدم نشط شهريًا.

ويتمثل جديد التطبيق بالملصقات، من خلال اكتشاف ملصقات جديدة سواء كان ذلك من خلال نظام التوصية التلقائي “الاقتراحات” او من خلال وظيفة البحث اليدوي، فيما يخص التعديل الآخر فهو متعلق بآلية إرسال الصور والفيديو، حيث يمكنك الآن وبسهولة ارسال سلسلة من اللقطات المتعددة بالضغط على رمز “+”.

وتقوم الشركات التي تقف وراء هذه الخدمات أن لديك خيارات محدودة أو حتى خيارًا واحدًا تستخدمه في هذا المجال، لذلك تفعل ما بوسعها من أجل ابراز تطبيقاتها وإضافة المزيد من المميزات والأدوات.

