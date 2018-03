«روميو» توفر الوظائف خلال تطبيقها الجديد

المتوسط:

من المقرر أن تطلق شركة روميو Romio، ومقرها مانهاتن في نيويورك، تطبيق جديد يوفر قوائم في أكثر من 500 مهنة، بداية من حراس المنازل وأخصائيات التوليد إلى السباكين، مرورا بميكانيكيي السيارات، ووكلاء العقارات، ووصولا حتى مدربي الكلاب.

وتوضح الشركة، أن تطبيقها يضم بيانات لأكثر من 4500 مزوّد خدمة ومهنة جاهز لأداء الخدمات عبر 5 أقسام بحسب التخصصات والأغراض.

ياتي ذلك التطبيق الهام في ظل تزايد الاحتياجات يوميا لموفري خدمات منزلية حسب الطلب كل ساعة، وبطبيعة الأحوال في معظم البلدان هناك نقص كبير في موفري الخدمة المهرة أو في وسائل الوصول إلى هؤلاء بسهولة.

