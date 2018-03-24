شعارات عالمية تحمل معاني مخفية

اختيار ألوان العلامات والشعارات التجارية للكثير من الشركات العالمية التي استمرت معها ومثلتها لسنوات طويلة لم يكن أمراً عشوائياً في كثير منها، وفيما يلي الأسباب التي كانت وراء اختيار ألوان شعارات شركات عالمية مختلفة نقلا عن مجلة The New Yorker:

لماذا يظهر فيسبوك باللون الازرق؟

يجتذب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ملايين المستخدمين يوميا، بعد أن أصبح يُشكل جزءً مهما من حياتهم باعتباره أحد أكبر وأوسع منصات التواصل على مستوى العالم.

وتخفي النافذة الزرقاء سراً يغيب عن الكثير من مُستخدمي التطبيق، حيث أن مصمم التطبيق مارك زوكربيرغ اختار هذا اللون كونه يعاني من عمى ألوان يجعله لا يمييز بوضوح إلا اللون الأزرق.

ما سر ظهور شعار شركة SHELL باللون الأصفر والأحمر؟

عندما بدأت شركة Shell of California أولًا بتشييد محطات الخدمة عام 1915، اختارت الألوان الزاهية لتتمييز عن منافسيها، ومن ثم تم وقوع الاختيار على اللونين الأحمر والأصفر بسبب قوة علاقاتها مع إسبانيا.

لماذا شعار BMW باللونين الأبيض والأزرق؟

تمثل ألوان ولاية بافاريا الألمانية.

لماذا استخدمت شركة كوكولا اللون الاحمر؟

لجأت الشركة منذ منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر إلى اللون الأحمر الذي استخدمته في طلاء براميل شرابها حتى يتمكن موظفو الخدمة الضريبية من التمييز بين المشروب الغازي والكحول أثناء النقل، حتى أن الشركة قامت بإطلاق إسمع “The Red Barrel” على أول مجلاتها عام 1924.

لدى Google شعار بلون قوس قزح، لماذا؟

وهي ألوان ترمز للمرح، وصرحت روث كيدار، مصممة الغرافيك الذي يرمز إلى شركة البحث العملاقة لـ Wired “”: “لقد انتهى الأمر بالألوان الأساسية، ولكن بدلاً من تطبيق النمط، وضعنا لوناً ثانوياً على L ، مما أعاد فكرة أن Google لا تتبع القواعد”.

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