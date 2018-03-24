“أتش بي” تطلق أصغر طابعة ليزر

أعلنت “أتش بي” عن إطلاق الجيل الجديد من طابعات الليزر مع تقليص حجم الطابعة بمقدار 30% مقارنة بالموديلات السابقة، مشيرة إلى أن الطابعات Laserjet Pro M15 وM28 تعد أصغر طابعات ليزر في العالم في فئتها. وأوضحت الشركة الأميركية أن ارتفاع الطابعة الجديدة يبلغ 16 سم، بزيادة طفيفة عن ارتفاع الهواتف الذكية الحديثة، ويبلغ عرضها 34.5 سم وسمكها 19 سم. وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة، فإن الطابعة الصغيرة من “أتش بي” تعمل بسرعة 18 إلى 19 صفحة في الدقيقة. وتدعم طابعة الليزر الجديدة شبكة WLAN اللاسلكية، كما أنه يمكن استعمالها لإجراء المسح الضوئي للمستندات عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، علاوة على أنها تدعم العديد من التقنيات ومنها آبل Airprint وغوغل Cloud Print وكذلك واي فاي Direct. وتهدف “أتش بي” من خلال الطابعات الجديدة إلى تلبية متطلبات الشركات الناشئة والموظفين المستقلين، ومن المقرر طرحها بالأسواق العالمية بدءا من نيسان/أبريل القادم، إلا أنها لم تفصح عن أية تفاصيل بشأن الأسعار.

المصدر : الألمانية

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