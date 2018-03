«زوكربيرج» يحتفل بمرور 10 سنوات على انضمام المرأة الحديدة لفيسبوك

احتفل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك بمرور 10 سنوات على انضمام شيريل ساندبرج، الملقبة بالمرأة الحديدية، للعمل بالشبكة الاجتماعية الأشهر في العالم، ونشر صورة تجمعهما معا في مقر الشركة.

وقال زوكربيرج عبر صفحته الرسمية: «في هذه المرحلة من الصعب تخيل فيس بوك بدون شيريل، أنا دائما أقول إنه ليس مجرد شخص واحد يقود شركة، إنه فريق، أعلم أننا نواجه العديد من التحديات الصعبة، ولكن لا يوجد أحد أثق في العمل معه في ظل هذه الظروف سواها».

وأضاف زوكربيرج «كانت شيريل القوة المحركة وراء نمو أعمالنا ودعم أكثر من 70 مليون شركة صغيرة، وكانت داعية قوية للنساء، فهى قوة ملهمة تشكل ثقافتنا، ومرشد مهم لي شخصي، وعلى الرغم من أهميتها لفيس بوك، فهى أكثر أهمية بالنسبة لى كصديق، لقد مررنا بالكثير من الارتفاعات والانخفاضات معا، ولقد احتفلنا بالولادات والإنجازات، ودعمنا بعضنا البعض من خلال الوفيات والاخفاقات، وكلما حدث شيء كبير في حياتى، شيريل هى الشخص الذى يمكنني الاعتماد عليه».

ووجه زوكربيرج بنهاية منشوره الشكر لشيريل التى تشغل مدير العمليات بالشركة، قائلا «شيريل، أشكرك على كونك صديقًا وشريكًا رائعًا، وعلى كل ما تفعيلنه لتقريب العالم معًا».

