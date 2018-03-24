شاهد نتيجة “المهارة والصبر” في الرسم

يرسم الفنان الماليزي “كاميوي فونغ”، قططا سوداء رقيقة، باستخدام قلم رفيع الخط في سلسلة تدعى The Furry Thing، وهي المنتج النهائي الرائع لأسلوب يتطلب قدرا كبيرا من المهارة والصبر.

ويبدأ فونغ برسم القطط بالتظليل بآلاف الخطوط الرفيعة، وهي بالفعل عملية مستهلكة للوقت يمكن أن تستغرق الأشياء الصغيرة بضعة أيام وقد تستغرق الأحجام الكبيرة للصور مثل 25 × 37 بوصة بضعة أسابيع، وتتنوع الخطوط من حيث الحجم والكثافة لبناء الحجم والملمس مما يؤدي إلى مظهر”فروي”.

ويقوم فونغ برسم القطط بطريقة تعرض كل منها شخصية فريدة من نوعها، وهي شهادة على مهارة الفنان.

ويصنع كاميوي فونغ أعمالًا مشابهة باستخدام نفس الأسلوب لإنشاء مجموعة متنوعة من الحيوانات، مثل القرود، والجراء.

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