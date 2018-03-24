انطلاق حملة إعطاء فيتامين «أ» للأطفال في مدينة بنغازي

عين ليبيا

انطلقت في مدينة بنغازي صباح هذا اليوم السبت الموافق 24 مارس 2018 م حملة إعطاء فيتامين (أ) للأطفال من مواليد شهر 1 /2013 م إلى مواليد شهر 8 /2017 م.

وحضر برنامج تدشين الحملة الذي أقيم بالمركز الصحي بوعطني السادة المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية أ. مرعي بن هلال، و مديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية، والتفتيش والمتابعة، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، ومدير برنامج التطعيم في مدينة بنغازي، ومدير المركز الصحي بوعطني، وأعضاء قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية، وعدد من الإعلاميين.

ويتم التنفيذ من خلال فرق ثابتة في 26 مرفق صحي (عيادات ومراكز صحية) وفريق متحرك واحد يختص بالمخيمات ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها من الأماكن التي قد يتواجد بها أطفال.

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