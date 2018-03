بصمة الأصابع والعين تحمى «هواتف الموتى»

المتوسط:

أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن عائلات كثيرة باتت تواجه صعوبة في فتح هواتف الأقارب الذين يرحلون عن الحياة، بسبب ميزات ذكية مثل بصمتي العين والأصبع، حيث أن أصابع الموتى لا تظل قادرة على فتح الأجهزة الإلكترونية بالبصمة، بسبب غياب الشحنة الكهربائية في الجلد، ويسري هذا الأمر على العين أيضا، ج عدم حركتها.

وتشير الأسر إلى أنها ترغب في الوصول إلى بيانات الشخص الراحل، حتى تحصل على معلومات مفيدة أو تطلع على ذكريات جميلة مخزنة في الجهاز، لكن شركات الهواتف لا تسمح في الوقت الحالي سوى للشخص الذي اشترى الجهاز بالوصول إلى ملفاته.

لكن الموضوع يظل مثار جدل واسع، إذ ثمة من يرى أنه ليس من حق الأقارب أنفسهم أن يطلعوا على أمور المتوفي الخاصة، على اعتبار أنه لم يوص بذلك.

