المتوسط:

رجح تقرير أميركي صدر حديثا أن تطرح شركة “أبل” هاتف “آيفون” بشاشة قابلة للطي، بحلول سنة 2020، وهو أمر ظل بمثابة “ثورة تقنية” حتى وقت قريب، في خطوة قد تحول هاتف “آيفون” إلى جهاز شبيه بـ”الآيباد”.

وكانت “أبل” قد حصلت خلال العام الماضي على براءة اختراع لشاشة مرنة يمكن إخضاعها للطي، لكن الشركة لم تصدر توضيحا بشأن ما كشفه التقرير الأخير.

وتبدي شركات أخرى مثل “سامسونغ” و”مايكروسوفت” اهتماما متزايدا بالشاشات المرنة، ومن المرتقب أن تزود الشركة الكورية الجنوبية أجهزتها بالميزة في نهاية 2019.

The post آبل تتحدي سامسونج بشاشة قابلة للطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية