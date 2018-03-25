مكتب الثقافة ومديرية أمن طبرق ترد على زيارة حسن أونيس للمدينة

أخبار ليبيا24- خاص

في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول في حكومة الوفاق الوطني، وصل رئيس هيأة إعلام وثقافة الوفاق حسن أونيس الجمعة إلى مدينة طبرق في زيارة سريعة قدم خلالها التعازي لأسرة فقيد الأدب والرياضة في المدينة الكاتب سعيد خيرالله.

وقام الوزير خلال الزيارة التي استمرت لـ “ساعتين” بحسب مصادر في المدينة – يرافقه العديد من الأدباء والكتاب من مدينة طرابلس بجولة في قناة طبرق الوثائقية في مقرها وسط المدينة، قبل أن يغادر متوجها إلى مصر هو والوفد المرافق له.

وفي الخصوص، أصدر مكتب الثقافة والمجتمع المدني طبرق بيان أكد فيه أن الزيارة كانت على الصعيد الشخصي لتعزية أسرة المرحوم الأديب والكاتب سعيد خير الله صالح حيث كان في استقباله أسرة المرحوم بمنزلهم وتم الترحيب به من قبلهم.

وأضاف مكتب الثقافه في بيانه “نوضح كمكتب للثقافة بأن الاستقبال كان على الصعيد الشخصي، كما أن أونيس قام بزيارة إلى قناة طبرق الوثائقية فقط ، ولم يقم بأي زيارات أخرى واجتماعات عمل، كما لم يقابله أي مسؤول محلي وليس كما تناولته صفحات التواصل الاجتماعي، أو محاولة البعض استغلال الزيارة لمكاسب من أي نوع لصالح حكومة الوفاق”.

وأكد مكتب الثقافة والمجتمع المدني طبرق أنه يعمل تحت شرعية الهيأة العامة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني المنبثقة من شرعية الحكومة المؤقتة المستمدة شرعيتها من مجلس النواب.

وأفادت – من جهتها مديرية أمن طبرق – أن كافة الجهات العامة ومؤسسات المجتمع المدني طبرق ورابطة الشهداء لم تكن على علم بتلك الزيارة أو المشاركة فيها وفق ماتروج له بعض القنوات الموالية لحكومة الوفاق ومواقعها في الشبكة العنكبوتية.

وأكدت مديرية أمن طبرق في بيان لها أن زيارة أونيس كانت زيارة على الصعيد الشخصي لتعزية أسرة المرحوم الأديب والكاتب سعيد خير الله صالح

وأشارت المديرية إلى أن زيارة المسؤول في حكومة الوفاق إلى قناة طبرق الوثائقية كانت استغل شغل أحد أبناء الفقيد لمهام إدارة القناة لتُستغل لاحقا من قبل مواقعهم على شبكة المعولمات الدولية على أنها زيارة رسمية لبعض الجهات في بلدية طبرق.

في حين أعلنت الهيأة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن زيارة رئيس اللجنة التسييرية للهيأة العامة للثقافة حسن أونيس تأتي تعزيزا لروح التآخي والوفاق بين أبناء الشعب الليبي وسعيا إلى نبذ الانقسام والتفرق، والدفع بعملية المصالحة الوطنية الشاملة الى الأمام.

وأضافت الهيأة العامة للثقافة أن رئيس الهيأة تعهد خلال الزيارة بطباعة و نشر كامل الكتب المقدمة للمرحوم والتي لم تنشر بعد، حيث قُدمت له بعض من الأعمال الأدبية بالمناسبة للراحل.

وأشارت الهيأة إلى أن أونيس والوفد المرافق له قام بجولة في مدينة طبرق تخللتها زيارة إلى قناة ليبيا الوثائقية حيث اطلع على سير العمل في القناة، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الزيارات لأغلب المدن الليبية، والتي تحرص الهيأة العامة للثقافة دائما على تنظيمها.

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