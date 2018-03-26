بنغازي.. مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي يعقد اجتماعه الدوري مع منسقي التثقيف الصحي بالمرافق الصحية

عين ليبيا

عقد صباح الأحد الموافق 25 مارس 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي اجتماعاً بمنسقي التثقيف الصحي بالعيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي بحضور مدير وعدد من أعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالإدارة، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية برامج التثقيف الصحي وضرورة تواصلها في مختلف المجالات الصحية.

كما تم استعراض تقرير عام 2017 وخطة عام 2018 م، و التوعية بحملة فيتامين (أ) واليوم العالمي للدرن، ويوم الصحة العالمي، وبرامج التثقيف الصحي بالمدارس، و مناقشة الأنشطة القادمة والمقترحات.

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