الجالي يبحث توفير إجراء عمليات كبري وتوطين العلاج داخل «ليبيا»

عين ليبيا

عقد المدير العام لمركز طبرق الطبي “الدكتور فرج عبد الله الجالي” اجتماعاً موسعاً بمكتبه صباح اليوم، وذلك مع استشاري المخ والأعصاب “دكتور سراج الزنتاني” والطاقم المرافق له وذلك للتنسيق لأجراء عمليات المخ والأعصاب داخل المركز.

وبحث الجالي خلال اجتماعه إمكانية توطين العلاج داخل ليبيا والاتفاق مع أطباء زوار من مختلف مناطق ليبيا لإجراء عمليات مختلفة التخصصات الطبية تجري خارج الوطن بمبالغ هائلة وبذل جهد في السفر.

وأكد الجالي في تصريح خاص لمكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي بأن هذه الزيارة سوف تكون بداية التعاون مع مستشفي الهواري، في التنسيق مع أطباء زوار حتي يتم إجراء مثل هذه العمليات داخل مركز طبرق الطبي.

وأشار بأن الإجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة، حيث تم الأتفاق علي تجهيز قسم المخ و الأعصاب بالكامل، وتوفير كل مايتطلبه القسم من أجهزه حديثة لكي تتم عملية الزيارات الدوريه لقسم المخ والأعصاب وسوف يتم ايضآ التنسيق في إقامه احياء يوم علمي خاص بالمخ والأعصاب يوم من كل شهر داخل مركز طبرق الطبي.

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