فيل “يدخن” يُحير العلماء.. شاهد

أظهر مقطع فيديو فيل آسيوي وهو “يدخن” في حديقة “ناغارهولي” الوطنية، جنوب غرب الهند، الأمر الذي أثار حيرة علماء الأحياء.

وصوّر المشهد “غير العادي”، رجل يدعى “فيناي كومار” يعمل في منظمة البيئة، جمعية المحافظة على الحياة البرية (WCS)، أثناء رحلة بالحديقة التي تعج بالنمور والدببة والكلاب البرية، لفحص كاميرات تم إعدادها لتسجيل هذه الثروة من الحياة البرية.

ويظهر في الفيديو فيلا آسيويا يبحث في أوراق الشجر ويأكل قليلا من المخلفات، ومن ثم ينفخ أعمدة دخان كبيرة.

وقال عالم الأحياء فارون جوسوامي: “أعتقد أن الفيل كان يحاول امتصاص فحم الخشب ويبدو أنها تلتقط قطعا من أرضية الغابة، تهب الرماد الذي جاء معها، وتستهلك الباقي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية