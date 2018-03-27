تحديث لفيسبوك لاستعادة ثقة المستخدمين

أضاف موقع فيسبوك تحديثاً جديدا بشأن طلبات الصداقة المعلقة، حيث قام التطبيق بأضافة فترة صلاحية مدتها 14 يوماً لبقاء ظهور الطلب.

وسيقوم التطبيق تلقائياً بحذف طلب الصداقة في حال لم تتم الموافقة عليه من قبل المستقبل خلال أسبوعين فقط.

ويجري اختبار التحديث الجديد ضمن عدد محدود من حسابات فيسبوك ولم يتم تقديمها إلى كافة المستخدمين، وفق ما نقله موقع TechCrunch.

وسيقوم فيسبوك بتنبيه المستخدمين وإخبارهم بتفعيل أحدث ميزاته من خلال إظهار عدّاد صلاحية طلب الصداقة عند وصوله.

وبحسب الموقع، يسعى فيسبوك من خلال هذه الإضافة إلى إبعاد طلبات الصداقة العشوائية عن المستخدمين بهدف خلق نوع من الثقة بينه وبينهم خاصة عقب فضيحة تسريب معلومات المستخدمين التي طالته خلال الأيام الماضية.

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