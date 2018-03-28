«المؤقته» توقع ثلاث عقود صيانة لثلاث مرافق صحية بمدينة بنغازي

عين ليبيا

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي الاثنين أن الحكومة المؤقتة وقعت عبر وزارة الصحة ثلاثة عقود لصيانة ثلاثة مرافق صحية في مدينة بنغازي، وذلك ضمن المشروعات التي أطلقتها الحكومة لإعادة إعمار بنغازي.

وقال العريبي إن وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب وقع بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني وعدد من أعضاء مجلس الوزراء والحكومةمشروع صيانة وتطوير جناح العمليات وتطوير العناية المركزة بمستش فى المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة بنغازي بقيمة1.497.910 مليون وأربعمائه وسبعة وتسعين ألف وتسعائة وعشرة دينار، كما وقع مشروع صيانة الوحدة الصحية بمنطقة الترية بقيمة 100.000 مائة ألف دينار، إضافة إلى مشروع صيانة المركز الصحي تيكا بقيمة 150.000 مائة وخمسون الف دينار، على أن يباشر بأعمال الصيانة منذ تاريخ اليوم.

وأشار العريبي إلى أن هنالك مشروعان قيد التعاقد بكل من مستشفى النفسية بنغازي و مستشفي الأطفال.

هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء مع وكيلا وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب والدكتور نادر كويري ومختلف مديرو مستشفيات بنغازي اجتماعات حثهم خلالها على تنظيم العمل بشكل جيد بما يخفف العبأ عن المواطن، مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى في تقديم أي دعم للمستشفات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي شريطة تقديم العمل بالشكل المطلوب.

هذا وقدم المجتمعون عدد من المشاريع المطلوب منح الإذن في التعاقد عليها بقيمة 36 مليون دينار ليبي وتخص عدد من مستشفيات مدينة بنغازي وتم الموافقة عليها، كما تضمن الاجتماع استعراض مشاريع صيانة مستشفى الجمهورية والعيون والهواري والعيادة المجمعة الصابري عل أن يتم إحالتها للجنة إعمار بنغازي بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار ليبي.

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