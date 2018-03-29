«معيتيق» يبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة المشاكل التي تعيق الاستمرارية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

عين ليبيا

عقد النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق” ظهيرة اليوم الأربعاء اجتماع مع وزير الصحة الدكتور “عمر البشير”، وكل من وكيلي الوزارة “عيسى العمياني” محمد هيثم، مدير جهاز الإمداد الطبي “الطاهر بالخير”، مدير إدارة الصيدلة “ناهد المكي”، رئيس لجنة العطاء الفرعي “فوزية الغرياني”.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الوزارة في كل التخصصات لا سيما ما يتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد النائب على أن موضوع توفير الدواء للمواطن وتقديم الخدمة الطبية الجيدة له من اولويات عمل المجلس الرئاسي لا يمكن التأخير فيها بأي شكل من الأشكال من خلال متابعته عمل اللجان المشكلة والتي أوكلت لها مهمة توفير الأدوية ومواد.

فيما أكد الوزير بأن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل توفير الأدوية بشكل منتظم، إلا أن عدم تسييل المبالغ الكافية يمنعها من عدم الاستمرار.

ودعا النائب إلى ضرورة تكثيف الجهود وتدليل الصعاب من أجل توفير الأدوية بشكل منتظم وبدون تأخير، وأعلن لهم استعداد المجلس الرئاسي لتذليل كافة المختنقات التي تعيق عمل وزارة الصحة.

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