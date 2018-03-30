بنغازي.. ندوة عن فيتامين «د»

عين ليبيا

أقيميت يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2017 ندوة توعويه تثقيفية بعنوان نقص فيتامين (د) ألقتها كل من د.تهاني السعيطي منسق مكافحة العدوى، د.خيرية المصراتي منسق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بحضور مدير المركز الصحي سيدي يونس والعديد من الأطباء والموظفين بالمركز ومدير مكتب تنمية الموارد البشرية وعميد الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات العاليا ومدير الشؤون الإدارية والمالية بمستشفي النفسية وعدد من رؤساء والأقسام بالمرافق الصحية التابعة للإدارة وبمشاركة شركة الأسرة لإستيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وكان في الحضور المجلس المحلي الوحشي كما تخللت الندوة العديد من الكلمات من المهتمين والمختصين بهذا الجانب.

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