علماء يرجحون ارتطام مختبر فضائي بالأرض خلال ساعات

قال هولغر كراغ، رئيس مكتب الحطام الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية، أمس الخميس، إن مراقبي النجوم والمهتمين بالفلك سيحتاجون لبصر ثاقب، والكثير من الحظ، لرؤية لمحة من محطة الفضاء تيانقونغ-1 وهي تسقط إلى الأرض، مطلع الأسبوع المقبل.

وتابع كراغ في تصريحاته لتلفزيون رويترز، أنه من المتوقع دخول المحطة إلى الغلاف الجوي للأرض، السبت أو الأحد، لكن لا يعرف أحد على وجه الدقة المكان الذي ستسقط فيه، قائلا إنه من النادر جدا رؤية أمر كهذا.

و”تيانقونغ-1″ أو “القصر السماوي-1” أول مختبر فضائي صيني، أطلق في المدار عام 2011، للقيام بتجارب على الالتحام والدوران في المدارات ضمن برنامج فضائي طموح للصين يهدف إلى وضع محطة دائمة في مدار بحلول عام 2023.

