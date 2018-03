روبوت جديد يجري مقابلات العمل لاختيار الموظفين المناسبين

المتوسط:

كشفت شركة روسية عن روبوت جديد يمكن استخدامه لإجراء مقابلات العمل مع الموظفين المحتملين في العديد من الشركات العالمية الكبرى.

ويعمل الروبوت «Vera» من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على تقليص عدد المتقدمين بناءً على متطلبات الوظيفة، حسب ما جاء على موقع بلومبيرج.

وتستخدم الشركات الكبرى الروبوت لاختيار الموظفين للمناصب العليا، بالإضافة إلى المهام البسيطة مثل الكتبة والنوادل وعمال البناء.

ويقوم «Vera» باختيار السير الذاتية المناسبة وبعد ذلك يجرى مقابلة مع أفضل المتقدمين للتحدث معهم عن الوظيفة، سواء عبر الهاتف أو دردشة الفيديو.

ويذكر أن الروبوت يمكن أن يقلل من تكلفة التوظيف بمقدار الثلث، لأنه قادر على مقابلة مئات المتقدمين فى نفس الوقت، وقال مؤسسو الشركة إنهم غالباً ما يضيعون وقتاً قيماً فى الاتصال بمرشحين لم يعودوا مهتمين بالعمل، لذلك قرروا تطوير روبوت يقوم بذلك بدلا منهم.

