دورة إسعاف لأكثر من 50 عنصرا طبيا بالزنتان

اختتمت في مستشفى الزنتان العام، دورة الإسعاف والطوارئ وفق المواصفات العالمية، التي أقامتها إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

واستمرت الدورة التدريبية، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة،الجمعة، خمسة أيام، شملت أكثر من 50 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا، وتناولت كيفية التعامل مع المريض منذ وصوله إلى قسم الإسعاف ومراقبة إشاراته الحيوية، وتقديم الإسعافات اللازمة حسب كل حالة، وأقيمت في ختام الدورة عمليات محاكاة لحالات إسعاف على إصابات مختلفة.

يذكر أن إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة نفذت، الأسبوع الماضي، برنامج تدريب في مجال الإسعاف و الطوارئ، استهدف العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجمع عيادات طريق المطار.

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