تعرف على كيفية استعادة بياناتك من جوجل

عندما تسعى إحدى الشركات بالحصول على أكبر قدر ممكن من معلوماتك الشخصية، فإن أهم شيء تحتاج إلى البحث عنه هو كيف يمكنك استعادة كل ذلك، وتعتبر جوجل واحدة من تلك الشركات التي تستخدم البيانات والتحليلات لتحقيق الربح. وبما أن جميع مستخدمي أندرويد تقريباً من عملاء غوغل، فإن كيفية استعادة جميع بياناتك منها أمر يجب أن تعرفه.

وتم إطلاق خدمة Google Takeout بواسطة Google Data Liberation Front والتي تمنح مستخدمي منتجات غوغل طريقة لتنزيل جميع البيانات التي تراكمت لدى الشركة، ويمكنك تنزيلها من جميع خدمات غوغل تقريباً. كما تعتبر طريقة جيدة لمعرفة ما تجمعه غوغل فقط.

ويمكنك استعادة البيانات عن طريق الانتقال إلى صفحة تنزيل بياناتك وسجّل الدخول إلى حسابك إذا طُلب منك ذلك، ثم سترى قائمة بخدمات جوجل التي تستخدمها أو استخدمتها في الماضي، وهناك مفتاح بجانب كل خدمة، قم بتشغيل المفتاح للخدمات التي تريد تصدير بياناتك منه، ثم النقر على زر التالي واختيار نوع ملف الأرشيف الذي ستستخدمه جوجل وتحديد مكان لتخزين ملف الأرشيف.

