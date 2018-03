الأمن القومي الإيراني يقضي بإيقاف “تليجرام”

المتوسط:

أفاد موقع “مشرق نيوز” الإيراني، اليوم السبت، أن البلاد سوف توقف خدمة التراسل “تليجرام” لدواعي الأمن القومي، ونقل عن رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي قوله إن القرار اتخذ “على أعلى مستوى”، وأن التطبيق سوف يتم استبداله بنظام محلي مشابه.

وأضاف بروجردي إن القرار جاء ردا على ما وصف بدور “تليجرام” التدميري في الاحتجاجات المناوئة للحكومة، التي بدأت أواخر ديسمبر وقتل فيها ما لا يقل عن 25 شخصا وافيد باعتقال نحو 5 آلاف شخص.

وكان التطبيق، الذي يستخدمه نحو 40 مليون في إيران، قد أوقف مؤقتا خلال الاحتجاجات في مطلع يناير، غير أن 10 بالمئة من المستخدمين وصلوا إليه عبر خوادم بروكسي وخدمات “في بي إن”.

