ورشة عمل لبناء القدرات حول تطوير إستراتيجية وطنية لـ«اليقظة الدوائية» في ليبيا

عين ليبيا

أكمل مشروع منظمة الصحة العالمية الذي يموله الاتحاد الأوروبي “تعزيز نظام المعلومات الصحية وإدارة سلسلة الإمدادات الطبية” (شمس) ورشة عمل لمدة خمسة أيام حول تطوير “إستراتيجية وطنية للرقابة على الأدوية في ليبيا”.

الهدف من ورشة العمل، التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، هو بناء قدرات إدارة التوعية الدوائية الليبية المنشأة حديثاً في وزارة الصحة.

ومن خلال الجلسات التفاعلية والعروض التقديمية، تم تدريب المشاركين الثمانية على كيفية تنفيذ التوعية الدوائية من خلال المرافق الصحية الليبية وبدء التعاون الدولي مع برنامج منظمة الصحة العالمية للمراقبة الدولية على الأدوية.

وفي إطار ورشة العمل، قام المتدربون بزيارة “التوعية الدوائية” التونسية حيث تعلمت اللجنة الليبية عن إنشاء المركز التونسي للرقابة على الأدوية وأعماله اليومية.

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