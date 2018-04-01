أكثر من 10 آلاف شحنة فحصها مركز الرقابة في 2017

أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن إجمالي الشحنات التي اتخذ إجراءات رقابية بشأنها، خلال 2017، بلغ 10,271 شحنة، أفرج عن 9,961 شحنة منها، ورفض 310.

وبحسب تقرير المركز الذي نشره على صفحته الرسمية، السبت، فقد أفرج عن 7,164 شحنة من مركز الرقابة الغذائية من أصل 7,353 شحنة، ورفض 189 أخرى، وهو ما يعادل 3% من إجمالي الشحنات الواصلة عبر المنافذ الرسمية.

وأضاف المركز أنه أفرج عن 2.797 شحنة من أصل 2.918 شحنة دواء، ورفض 121 شحنة، وهو ما يساوي 4% من إجمالي الأدوية على مستوى الفروع.

وأكد المركز أن إجمالي عدد العينات المكشوف عليها بمختبرات المركز 40,036 عينة، منها 20,825 عينة دوائية، و19,211 عينة غذائية.

يذكر أن الزيارات الميدانية للمركز بلغت 3,376 زيارة، سجلت خلالها 3,604 شركة بين غذائية ودوائية عام 2017.

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