وصول قافلة طبية إلى غات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الاثنين، وصول قافلة طبية إلى مستشفى غات العام، تضم أطباء في مجالات النساء والولادة، والأطفال، والجراحة العامة، والعظام، والباطنة، والتخدير.

وقال رئيس لجنة القوافل الطبية أشرف أبورقبة، أن فريق أطباء القافلة سيجري الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية لـ 6 أشهر متواصلة، مضيفا أن القافلة تضمنت مختصين في صيانة الأجهزة الطبية، وفقا للصفحة الرسمية للوزارة.

وأوضح أبورقبة أن القافلة أرسلت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنهم سيدربون عددا من العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى غات على أيدي الأطباء المشاركين فيها.

يشار إلى أن عدد الحالات التي أجرت كشوفات في مستشفى غات العام بلغ 8,415 خلال 3 أشهر من برنامج منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى إجراء 189 عملية جراحية.

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