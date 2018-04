مشتددون يتهمون “جوجل” بتجاهل عيد الفصح والشركة ترد: لا نحتفل بالمناسبات الدينية

المتوسط:

دافعت شركة جوجل عن نفسها، اليوم الاثنين، ردا على اتهام بعض المتشددين المسيحين للشركة، بتحيزها وعنصريتها ضد المسيحية، لعدم احتفائها بعيد الفصح وذكرت أنها لا تمتلك أى رسومات مبتكرة لشعارها مخصصة للعطلات الدينية فقط، ولم يسبق لها تصميم شعار لعيد الفصح منذ عام 2000.

وقالت الشركة ببيان نشرته قناة فوكس نيوز “ليس لدينا شعارات احتفالا بالأعياد الدينية بما يتماشى مع المبادئ الحالية، قد تظهر شعارات مبتكرة لبعض الاحتفالات غير الدينية، مثل عيد الحب ومهرجان الألوان فى هولى و Tu B’Av وفترة عطلة ديسمبر ، لكننا لا تشمل المناسبات الدينية”.

وكان عدد من بعض المنتمين إلى جماعة اليمين المسيحي، قد اتهم شركة جوجل بمناهضة المسيحية، بسبب عدم تغيير شعار صفحتها الرئيسية للاحتفال بعيد الفصح، كما هاجمت العديد من الشخصيات البارزة في الجناح اليميني، بما في ذلك الممثل الهوليودي جيمس وودز، محرك البحث لكونه “مناهضًا للمسيحية”.

وأعاد وودز نشر مشاركة بواسطة محرر موقع أخبار Infowars اليمينى المتطرف، والذى تساءل عن سبب وجود شعار مبتكر لكل شخص أو حدث “غامض” يمكن تخيله، ولكن لا شىء لعيد الفصح؟ “، وعلق وودز على المشاركة قائلا: “أنهم يكرهون المسيحيين، بسيطة وواضحة”..

ونشر Jack Posobiec من جماعة اليمين البديل تغريدة إلى 300 ألف متابع قائلا: “عيد فصح سعيد للجميع باستثناء جوجل اليوم”.

