تحطم محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ

عين ليبيا

تحطمت معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية المتوقفة عن العمل تيانقونغ-1، لدى دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض، فوق جنوب المحيط الهادئ، وذلك حسب تقارير صينية وأمريكية.

ودخلت المحطة الصينية الغلاف الجوي للأرض، في تمام الساعة 00:15 صباح الاثنين بتوقيت غرينتش، وذلك وفق مكتب الصين لمركبات الفضاء المأهولة حيث أُطلق المختبر الفضائي تيانقونغ-1 عام 2011، لكي يُنفذ تجارب التحام ودوران.

هذا وكان المختبر جزء من جهود الصين، لإنشاء محطة فضائية مأهولة بحلول عام 2022، لكنه توقف عن العمل في مارس من عام 2016.

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