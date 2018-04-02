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تحطم محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

تحطم محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ ( انترنت )

 

عين ليبيا

تحطمت معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية المتوقفة عن العمل تيانقونغ-1، لدى دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض، فوق جنوب المحيط الهادئ، وذلك حسب تقارير صينية وأمريكية.

ودخلت المحطة الصينية الغلاف الجوي للأرض، في تمام الساعة 00:15 صباح الاثنين بتوقيت غرينتش، وذلك وفق مكتب الصين لمركبات الفضاء المأهولة حيث أُطلق المختبر الفضائي تيانقونغ-1 عام 2011، لكي يُنفذ تجارب التحام ودوران.

هذا وكان المختبر جزء من جهود الصين، لإنشاء محطة فضائية مأهولة بحلول عام 2022، لكنه توقف عن العمل في مارس من عام 2016.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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