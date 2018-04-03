«لجنة القوافل الطبية» تعلن وصول قافلة طبية إلى غات

عين ليبيا

أعلن رئيس لجنة القوافل الطبية السيد “أشرف أبورقبة” عن وصول قافلة طبية إلى مستشفى غات العام؛ تضم تخصصات (النساء والولادة والأطفال والجراحة العامة والعظام والباطنة والتخدير).

وأضاف ” سيجري أطباء القافلة الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية لمدة 6 أشهر متواصلة”.

وبحسب تصريحات “أبورقبة” فإن القافلة تضمنت فنيي صيانة أجهزة؛ تم تكليفهم بعد استلام رئيس لجنة القوافل الطبية مراسلة رسمية صدرت عن مستشفى غات العام؛ تفيد بحاجة الثاني للفنيين من أجل إجراء أعمال صيانة لعدد من الأجهزة في أقسام الأشعة والمختبرات والعمليات والتعقيم”.

وأوضح أن هذه القافلة تم تسييرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ كما سيتم تدريب العديد من العناصر الطبية والطبية المساعدة على أيدي الأطباء المشاركين فيها.

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