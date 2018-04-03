اختتام حملة تطعيمات فيتامين «أ»ببنغازي

عين ليبيا

اختتمت في مدينة بنغازي حملة إعطاء فيتامين (أ) التي انطلقت يوم 24 مارس 2018 م واستهدفت الأطفال من مواليد شهر 1 /2013 م إلى مواليد شهر 8 /2017 م.

وتم تقديم خدمة التطعيم في محطات ثابتة داخل العيادات المجمعة والمراكز الصحية وعددها (26) مرفقا صحيا بالإضافة إلى فريق واحد متحرك قام بالتنقل إلى مخيمات أهل تاورغاء في منطقة الحليس ومنطقة قاريونس كما قام صباح اليوم السبت في مخيم المدينة الرياضية.

و أشرف على تنفيذ الحملة في مدينة بنغازي مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي.

وأفاد رمضان ميلاد الفيتوري مدير برنامج التطعيم في مدينة بنغازي ورئيس قسم الأمراض السارية في مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي أن الإقبال على مراكز تقديم الخدمة خلال فترة الحملة كان ممتازاً وبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين تلقوا فيتامين (أ) بتركيزيه خلال فترة الحملة (104561) طفلاً وطفلة.

الشكر والتقدير لكل المشاركين في حملة إعطاء فيتامين (أ) في جميع العيادات والمراكز والوحدات الصحية على جهودهم المبذولة والشكر موصول لكل من تعاون معهم في هذا العمل الوطني.

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