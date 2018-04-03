«الموارد البشرية» تنظم اليوم العلمي الثاني لطب وجراحة الفم والأسنان

عين ليبيا

نظمت إدارة الموارد البشرية (اليوم العلمي الثاني لطب وجراحة الفم والأسنان) في تخصص علاج الجذور بالتعاون مع مركز خدمات الأسنان بطرابلس؛ حيث ألقى من خلاله نخبة من أخصائيي الأسنان العديد من المحاضرات العلمية؛ تناولت غسل وتطهير الجذور والمفاهيم الخاطئة في علاج الجذور.

وقد استهدف اليوم العلمي أطباء وأخصائيي الأسنان العاملين بعدد من المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات المجمعة الواقعة في نطاق مدن (طرابلس ومصراتة والزاوية وتاورغاء وغريان وزليتن).

وبحسب تصريح لمدير إدارة الموارد البشرية السيد “أشرف أبورقبة” فإنه سيتم تنظيم العديد من الأيام العلمية لتشمل أطباء وأخصائيي الأسنان في كل المناطق الليبية.

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