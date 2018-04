«إنتل» تدعم الآداء الفائق للحواسب المحمولة بمعالج Core i9

المتوسط:

تسعى شركة إنتل لكسر قاعدة اضطرارك لعدم استخدام حاسب محمول لو أردت الأداء الفائق للقيام بمهام قاسية مثل تحرير الفيديو بجودة 4K، وذلك من خلال أحدث معالجاتها من الجيل الثامن الذي يحمل الفئة Core i9 حيث توجهه خصيصاً لمحبي الألعاب ومونتاج الفيديو والمهام الصعبة على الحواسب المحمولة.

لم تكشف إنتل الإطار الزمني المتوقع لبدء بيع هذه المعالجات وأسعارها، إلا أنها ستوفرها للشركات المصنعة للحواسب في وقت لاحق من هذا العام، وهي بالطبع لن تكون رخيصة.

ويعتمد المعالج الجديد على منصة Coffee Lake ويقدم 41% أكثر من حيث عدد إطارات الصورة في الثانية أثناء اللعب وأداء أفضل وأسرع 59% في تطبيقات تحرير الفيديو مقارنة مع الأجيال الأقدم من المعالج.

ويدعم المعالج تقنية إنتل الجديدة الخاصة بالذواكر العشوائية Optane التي تسمح باستخدام شريحة ذاكرة لتسريع زمن إقلاع قرص التخزين وتشغيل التطبيقات، بشكل يشبه استخدام أقراص SSD مقارنة مع HDD.

