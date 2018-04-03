جولة تفقدية للمركز الصحي القوارشة استعدادً لإعادة «افتتاحه»

عين ليبيا

استعدادً لإعادة افتتاح المركز الصحي القوارشة، قام المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية بنغازي مرعي بن هلال صباح الاثنين الموافق 2 أبريل 2018م، بجولة تفقدية للمركز الصحي القوارشة، ورافقه في هذه الجولة مدير مكتب الخدمات الصحية بالإدارة أحمد الكيلاني، ورئيس قسم المرافق الصحية جلال الحضيري، وذلك لمتابعة آخر أعمال الصيانة وتركيب كرسي الأسنان من قبل م. أيمن الجهاني رئيس قسم المعدات الطبية، و.م. جمال المقني، وكذلك تركيب جهاز الأشعة من قبل مهندسي الشركه الموردة.

وقدم المدير المساعد بالإدارة الشكر للمجلس المحلي القوراشة على تعاونه، ولمنصور العريبي مدير المركز، وسالم الشيخي وكل العاملين بالمركز على مجهوداتهم المبذولة.

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