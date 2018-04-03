كاميرات تكشف أسرار النحل

نشرت مدونة “Nature Communications” دراسة شاركت فيها مجموعة من عدة جامعات حول كيفية قيام النحل العامل “المسؤول” بتغذية اليرقات وتهوية الخلية ومعرفة وقت تبديل الوظائف.

وأراد القائمون على الدراسة أن يتوصلوا إلى الكيفية التي يعرف فيها النحل العامل الذهاب لجمع الطعام عندما تنفد مؤن معينة.

واستخدمت في الدراسة تقنية رموز QR”” باسم “BeEtag”، تمكن كاميرات مراقبة موضوعة على خلايا النحل من مراقبة المئات من النحل تلقائيا طوال النهار والليل، مما يعرض شخصياتها وتفاعلاتها ويمكن أن يساعد ذلك في فهم الكثير من سلوك النحل، بما في ذلك النوع الشاذ الذي يمكن أن ينتج عندما تتعرض الخلية للتهديد باستخدام المبيدات.

وقد يبدو النحل وكأنه إنسان آلي، لكن رؤية الآلة تتبع تلك الرموز تكشف أنها ممتلئة تمامًا بالشخصية، ويقول عالم الأحياء بجامعة هارفارد جيمس كرول “لقد وجدنا كمية هائلة من التباين الفردي في السلوك وكان بعض النحل المستكشف يبحث عن الطعام طوال الوقت، وآخر يستمر في العمل على شكل ورديات طوال اليوم”.

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