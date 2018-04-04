زيارة ميدانية للمركز الصحي الصابري الشرقي لمتابعة برنامج التطعيم والسلسلة الباردة بالمركز

عين ليبيا

في إطار الاستعداد لإعادة افتتاح المركز الصحي الصابري الشرقي قام مدير برنامج التطعيم في مدينة بنغازي رمضان الفيتوري، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي قاما صباح الاثنين الموافق 2 أبريل 2018 م بزيارة ميدانية للمركز تم خلالها الاطلاع على تجهيزات غرفة التطعيم ونظام السلسلة الباردة.

كما تم تقديم بعض الملاحظات المتعلقة بالجوانب العلمية والفنية لبرنامج التطعيم، وتم أيضا الاتفاق مع مدير المركز الصحي الصابري الشرقي على تكليف مندوب لاستلام احتياج المركز من التطعيمات والمستلزمات.

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