منتدى الإعلام العربي يختتم فعالياته

اختتم منتدى الإعلام العربي فعالياته بعد يومين من النشاطات الإعلامية والجلسات الحوارية التي ناقشت تطور الإعلان والتغييرات التي تواجهه تحت شعار المنتدى “تحولات إعلامية مؤثرة”.

ووزع نادي دبي للصحافة جائزة الصحافة العربية ضمن فعاليات المنتدى بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.

وتم توزيع 11 جائزة من بينها جائزة الصحافة الاستقصائية، جائزة أفضل عمود صحفي، جائزة الصحافة الإنسانية وجائزة الصحافة السياسية.

وشهد اليوم الأخير ندوة “تحولات فنية” والتي استضاف فيها الإعلامي “نيشان” كلاً من مدير مجموعة MBC “علي جابر” والفنانة اللبنانية “نجوى كرم”، وناقشت الندوة ضمن محاورها تأثير إعلام مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلام الفني، والتعامل مع الجمهور من خلال منصات مواقع التواصل.

وأقيمت في اليوم الثاني والأخير للمنتدى جلسات استكملت فيها فكرة المنتدى حول الإعلام الجديد، وتوثيق المعلومة في مواقع التواصل، وكيفية تطوير العمل الصحفي عن طريق استخدام التكنولوجيا.

وصاحبت هذه النشاطات ورشتي عمل الأولى كانت “اصنع لحظاتك” تقدمها مديرة تحرير قسم “لحظات” في تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى ورشة برنامج الإمارات لرواد الفضاء والتي قدمها رئيسة إدارة العمليات لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء سعود كرمستجي.

ويقام منتدى الإعلام العربي سنوياً في دبي بهدف استراتيجي لتطوير الإعلام العربي من خلال لقاء شخصيات إعلامية عربية، والحوارات التي تجري بين الصحفيين العرب خلال المنتدى.

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