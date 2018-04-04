دروب مضيئة في دبي

أقيمت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي مبادرة دروب إعلامية مضيئة والتي تهدف للتعريف بحياة المكفوفين وتسعى إلى علاج الحالات التي يمكن علاجها في العالم، ودعم المكفوفين في حياتهم العملية.

وتقدم المبادرة تجربة عملية في غرفة مغلقة لخوض تجربة المكفوفين وكيفية عيشهم في حياتهم اليومية. عن طريق محاكاة من خلال عبور ممر مظلم.

وتشارك “امتثال عوض” وهي مكفوفة ضمن الفعالية حيث تقول إن المكفوفين يستطيعون استكمال حياتهم العلمية والعملية بكل أريحية.

تتحدث امتثال عن تجربتها وتحديها الإعاقة وهي تطبع على آلة كاتبة بلغة “برايل” للمكفوفين وهي تطلب من ضيوف المنتدى أسماءهم لتقديمها لهم.

وتقول “حنان” إحدى أعضاء المبادرة أن 82% من حالات العمى في العالم يمكن علاجها، وذلك يتطلب تضافراً للجهود التطوعية والمالية للوصول لهذه الحالات وعلاجها.

المبادرة تقدمها مؤسسة نور دبي التي تنشط عالمياً في مجال مكافحة الإعاقة البصرية من خلال مخيمات علاجية تقيمها في عدد من دول العالم.

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