تعرف على أنجح سيارات مرسيدس بينز

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) – تعد سيارات الفئة سي 2018 هي السيارة الأنجح من سيارات مرسيدس بينز.

وباعت السيارة في أستراليا وحدها العام الماضي 8000 سيارة، ومن المرجح أن تتخطى المبيعات هذا العام، حسب موقع «كارأدفايس».

وقال مسوؤل التصميم الخارجي توماس سايلزو إن العام 2018 كان جيدًا في مجمله، وإن الغرض كان إظهار تكنولوجيا جديدة، وتصميم جديد للإضاءة الأمامية دون التأثير على الشكل العام.

وأضاف أن تصميم السيارة لم يتغير كثيرًا، لأن التصميم الحالي تصميم مميز ومشهور.

وفي الداخل، تأتي سيارات الجيل المقبل من الفئة سي مع نظام عرض رقمي جديد، وخصائص إلكترونية هامة، مع تكنولوجيا رقمية وتكنولوجيا التعريق بالصوت.

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