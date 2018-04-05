«الثني» يتفقد مركز طبرق الطبي

عين ليبيا

تفقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني مساء اليوم مركز طبرق الطبي، وذلك للإطلاع علي سير العمل والعراقيل التي يشهدها مركز طبرق الطبي وذلك برفقة وكيل عام وزارة الصحة “الدكتور سعد عقوب”، وعميد بلدية طبرق “الأستاذ الناجي مازق”، و المدير العام للمركز “الدكتور فرج عبد الله الجالي”.

مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي أكد بأن رئيس الحكومة خلال زيارته تجول أقسام “الأورام، التحاليل الطبية، عمليات القلب المفتوح أطفال” واطلع خلالها علي كل الاحتياجات والنواقص و توعد بتوفيرها.

كما شملت زيارته قسم عمليات قلب الأطفال، وقابل الفريق الطبي الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح لآطفال من مدن ليبية مختلفة، متوعداً بدفع كل القيمة الإجمالية بشأن إجراء “200” عملية قلب مفتوح لأطفال لديهم مشاكل قلبية.

يذكر أن الزيارة كانت بحضور وكيل عام وزارة الصحة، ومدير عام مركز طبرق الطبي، وعميد بلدية طبرق، وعدد من الهيئات والجهات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، وإدارات ومكاتب مركز طبرق الطبي.

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