نصائح لحماية الهواتف الذكية من التلصص والتجسس

باتت حياتكم اليوم موجودة بكاملها على هاتفكم، إذ يحتفظ هذا الجهاز بسجل عن كلّ شخص تهاتفونه أو تراسلونه، إلى جانب تاريخ تصفحكم للإنترنت، ورسائلكم الإلكترونية، وتطبيقاتكم المصرفية، وصوركم. لذا، يجب أن تعرفوا أنكم وفي أي وقت، على بعد كلمة مرور فقط من التفريط بجميع معلوماتكم الخاصة.

ولكن بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تساعدكم في التضييق على هاتفكم. وتلعب هذه النصائح التي قدمتها «يو إس إيه توداي» دوراً هاماً في حمايتكم من التجسس في المنزل، وتبقي معلوماتكم الخاصة أيضاً بعيداً عن عيون الغرباء حين تكونون في مكان عام أو في رحلة.

– تحصين وإقفال

> إبقاء الهاتف بالقرب منكم. لا يمكن لأي شخص، سواء كان شريككم في السكن، أو الزوج، أو صديقا يزوركم في المنزل، أن يتلصص على هاتفكم في حال لم يحظَ بفرصة لذلك. لهذا السبب، يجب أن تحاولوا إبقاء هاتفكم بحوزتكم، وعودوا أنفسكم على حمله معكم في الجيب أو الحقيبة.

ولكن الحقيقة هي أنّ الشخص الذي يسعى فعلاً إلى التجسس ليس مضطراً للنظر إلى هاتفكم حتى، إذ بات هناك الكثير من التطبيقات التي تستخدم «جي بي إس». لتحديد موقع الهاتف، وتعطي لائحة كاملة عن الاتصالات الصادرة والواردة، وحتى الرسائل النصية والنشاط على شبكة الإنترنت.

تتوفر هذه المعلومات عبر الإنترنت بعد إنشاء حساب خاص وتحميل التطبيق على الهاتف المستهدف.

> الاعتماد على القفل. يعتبر قفل شاشة الهاتف خطّ الدفاع الأول في وجه العيون الساعية للتجسس، ويمكنكم أن تختاروا الاعتماد على كلمة مرور، أو بصمة الإصبع، أو شكل هندسي، أو حتى بصمة الوجه (في حال كنتم تملكون آيفون 10). وبصمات الأصابع وتقنية التعرّف إلى الوجه هما الأفضل في هذا المجال لأنهما غير معرضتين للاختراق عبر التكهنات.

تحققوا من إعدادات الهاتف لتتأكدوا كم من الوقت يبقى هاتفكم مقفلاً قبل أن يعاود طلب كلمة المرور مرة أخرى. يمكنكم أن تحددوا مدة قصيرة يقفل بعدها الهاتف لتفادي ترك الجهاز مكشوفاً في حال حصل واضطررتم إلى الابتعاد عنه أو تركه في مكان ما. قد تشعرون أنّ إقفال هاتفكم بشكل دائم يسبب لكم بعض الإزعاج، ولكنّه على الأقلّ سيبقيه في أمان بعيداً عن المتلصصين.

في حال استخدمتم كلمة للمرور، احرصوا على أن تكون صعبة التكهّن؛ لا تستخدموا تاريخ ميلاد أو عنوان المنزل، والأفضل بعد أن تستخدموا عدداً كبيراً من الأرقام فيها.

يسمح لكم نظاما الآندرويد والآي أو إس. بوضع كلمة مرور تفوق الأربعة أحرف، ويفضّل ألا تستخدموا الكلمة نفسها لفترة طويلة، بل يجب أن تستبدلوها من وقت إلى آخر لضمان خصوصيتكم ببعض الأرقام الجديدة.

– إخفاء الإشعارات

> إخفاء الإشعارات عن شاشة القفل. بعد أن تطمئنوا إلى حماية هاتفكم، تبقى مشكلة ظهور الإشعارات على شاشة القفل عالقة. قد تتضمن هذه الإشعارات بعض التذكيرات غير المهمة وتحديثات الإنستغرام، ولكن ماذا عن الرسائل الخاصة؟ أو الرسائل الإلكترونية الحساسة الخاصة بالعمل؟ يمكن لأي شخص ينظر إلى شاشة هاتفكم أن يرى الكثير مما ورد في هذه الرسائل، وأن يصدر أحكامه الخاصة حول حياتكم.

لحسن الحظ، يمكنكم أن تبقوا الإشعارات التي تظهر على شاشة القفل لأنفسكم آمنة بعيداً عن أي شخص يحاول الوصول إليها:

– لهواتف الآندرويد: اذهبوا إلى إعدادات، وادخلوا إلى إعدادات الإشعارات. انقروا على رمز المعدات، واختاروا «على شاشة القفل». بعدها، تظهر أمامكم الخيارات التالية: عدم عرض أي إشعار، عرض جميع الإشعارات، إخفاء الإشعارات الحساسة فقط. يتيح لكم الخيار الأخير إخفاء الإشعارات الخاصة بمحتوى الرسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية، ويعتبر حلاً وسطاً مناسباً يضمن لكم الأمن والبقاء على اطلاع في آن معاً.

– لهواتف الآيفون، توجهوا إلى الإعدادات وادخلوا إلى الإشعارات. انقروا على «عرض النشرات» ويمكنكم أن تختاروا بين الخيارات التالية: دائماً، فقط حين يكون الهاتف غير مقفل، أبداً. كما يمكنكم أن تمنعوا بعض التطبيقات من إظهار إشعاراتها على شاشة القفل من خلال الذهاب إلى إعدادات الإشعارات، اختيار التطبيق، وتعديل إعدادات التنبيه الخاصة به.

> خفض الصوت. تكون الهواتف أحياناً أجهزة كثيرة الضجيج. ولكن المفترض أن يكون ذلك الصوت الذي تصدره الطباعة على لوحة المفاتيح الرقمية، والنغمات، وتنبيهات الإشعارات مفيدة للمستخدمين. لا شك أيضاً أنكم صادفتم بعض الأشخاص في الشارع أو المتجر يشغلون الموسيقى دون وضع سماعات أو يتكلمون على الهاتف عبر مكبر الصوت.

صُممت هذه الأصوات جميعها بهدف لفت انتباهكم، ولكنها للأسف تجذب اهتمام الآخرين أيضاً. فالغرباء يمكنهم أن يعرفوا متى تتلقون اتصالاً أو رسالة، ويسمعون الصوت الصادر عن مقاطع الفيديو التي تشاهدونها على يوتيوب، ويتعرفون بسهولة إلى أصوات الإشعارات الصادرة عن فيسبوك ومسنجر. قد لا تكون هذه «البيانات حساسة» بالنسبة لكم، ولكن لا شكّ أنّ هذه الأصوات تدعو الناس إلى الالتفات لنشاط هاتفكم.

في الأماكن العامة، ينصح وبشدة أن تستخدموا سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو، وتفادوا استخدام مكبر الصوت إلا في حال كنتم في مكان خاص، كالمنزل أو السيارة. يحرص غالبية الناس على خفض مستوى الصوت والرنات في أجهزتهم، وكثيرون هم من يلغون صوت التنبيهات بشكل تام، ويفضلون الذبذبات الصغيرة عوضاً عنه.

– مشاركة آمنة

> مشاركة الهاتف (ضمن الحدود). في حال طلب أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أن يقترض هاتفكم، هناك طريقة سريعة تسمح لكم بتقديمه ولكن دون تعريض محتواه للانكشاف.

– لهواتف الآندرويد، افتحوا أعدادات الأمن، اختاروا «شبك الشاشة» وانقروا تشغيل. الآن، لنقل أن زميلكم في السكن يريد استخدام هاتفكم للبحث عن جواب لسؤال تافه. افتحوا تطبيق «كروم»، امسحوا على الزر المربّع الموجود أعلى يمين الشاشة، وابحثوا عن رمز المشبك الصغير الأزرق في نافذة «كروم»، ثمّ أمسحوا عليه للسماح للصورة بشبك الشاشة، ويصبح بعدها زميلكم في السكن قادراً على استخدام تطبيق «كروم» دون أي تطبيقات أخرى قبل فتح قفل الشاشة بكلمة المرور.

– أما بالنسبة لهواتف آيفون، فتعرف هذه الميزة باسم «الوصول الموجه»؛ انقروا على تشغليها وضعوا كلمة للمرور، ويمكنكم أيضاً أن تطلبوا من الهاتف إصدار صوت وإشعار حين يقترب الوقت المحدد لميزة «الوصول الموجه» بالانتهاء. لتجربة هذه الميزة، افتحوا تطبيق «سافاري»، انقروا ثلاث مرات على الزرّ الأساسي واختاروا «الوصول الموجه». يمكنكم عندها أن تحددوا وقتاً محدداً إن أردتم. اضغطوا على «ابدأ» وسيقفل هاتفكم عندها جميع التطبيقات ما عدا «سافاري». عند الانتهاء، اضغطوا ثلاث مرات على الزرّ الأساسي وأدخلوا كلمة المرور لتحرير التطبيق.

لديكم كلّ الحق للحفاظ على خصوصية هاتفكم، ولكن اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الناس من التدخل في حياتكم الرقمية يقع على عاتقكم أنتم.

المصدر/ الشرق الاوسط اونلاين