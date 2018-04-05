رابط التسجيل المباشر في قرعة الحج ليبيا 2018 عبر موقع شئون الحج والعمرة الليبي

تسجيل قرعة الحج في ليبيا، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أعلن موقع إدارة شؤون الحج والعمرة الليبي عن بدء التسجيل في قرعة الحج الليبي، موضحاً أنها ستكون لمدة أسبوعين، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لجميع متابعي “دليل مصر” كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم بقرعة حج ليبيا 2018، بداية من شروط التقديم، والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم، نهاية بإرفاق الرابط الرسمي المنوط من خلاله التسجيل في قرعة حج ليبيا 1439.

التسجيل في قرعة حج ليبيا 2018

ووفقاً لما جاء في إعلان موقع إدارة شؤون الحج والعمرة بليبيا، فأن موعد التسجيل في قرعة الحج هو من 29 مارس 2018 وحتى يوم 16 أبريل 2018، ويتم التسجيل عبر موقع قرعة الحج بليبيا، مشيرة بأن التسجيل في القرعة للمواطنين مواليد عام 1940م.

رابط التسجيل في قرعة حج ليبيا

شروط التسجيل المبدئي في قرعة الحج ليبيا 2018:1439



الأوراق المطلوبة للتسجيل في قرعة حج ليبيا 2018

كما هو موضح أعلاه الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن الليبي الراغب في أداء فريضة الحج من خلال قرعة الحج لموسم1439 في ليبيا، وفي حال توافرها يجب على المتقدم أن يتوفر لديه كافة الأوراق التالية كي يقوم بتقدميها في أحدى فروع مكاتب الأوقاف التابع لها سكنه:

اسم الشخص رباعي.

صورة من كتيب العائلة.

صورة حديثة من جواز السفر.

النسخة الأصلية للرقم الوطني.

اقرار كتابي من المتقدم يقر فيه، بأنه لم يسبق له الحج، على أن يكون تلك الإقرار مصدق من قبل المجلس البلدي.

المصدر/ دليل مصر