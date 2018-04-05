قائمة مسلسلات رمضان 2018 والقنوات الناقلة وموعد عرضها على كافة الفضائيات

مع قرب رمضان يبحث الكثيرون الآن عن مسلسلات رمضان 2018 في مختلف القنوات العربية والتي من اشهرها ام بي سي mbc مصر دراما و سي بي سي و الحياة و النهار و صدى البلد و اون إي ” ON E” تي في و غيرها الكثير والتي يسعى الكثير لمعرفة مواعيد مسلسلات رمضان 1439 و معرفة القنوات الناقلة للمسلسلات الرمضانية الجديدة لعام 2018 , بشكل كبير وهي التي يتسابق علي عرضها الكثير من النجوم والفنانين في مصر والوطن العربي بأكمله ودائما ما يكون هناك كما يدعوه الفنانين سباق رمضاني كل عام، ليحاول الكثيرون تقديم المزيد من الأعمال الفنية الضخمة والرائعة، ويبدوا أن هذا العام يحاول العديد من كبار النجوم والفنانين ابتكار أفكار جديدة في معظم الأعمال الدرامية في رمضان 2018 هذا العام وهذا ما ينتظره الجمهور منهم.

قنوات عرض مسلسلات رمضان 2018

بدأ العد التنازلي واليوم سنستعرض على حضراتكم بعض من مسلسلات رمضان 2018 التي سيتم عرضها على العديد من القنوات الفضائية المختلفة، وهذا العام سيكون هناك دور كبير لقناة التلفزيون السعودي الأولي والتي ستعرض مسلسل النجم الكبير عادل إمام “عوالم خفية”، وأيضا قناة دبي التي ستعرض مسلسل “نسر الصعيد”.

قنوات عرض مسلسل افراح ابليس2 للنجم جمال سليمان على قناة MBC مصر

قنوات عرض مسلسل بالحجم العائلي للنجم يحيى الفخراني على قناة السعودية الاولى و قناة DMC

قنوات عرض مسلسل رسايل للنجمة مي عز الدين على قناة ON E

قنوات عرض مسلسل سك على أخواتك للنجم علي ربيع على قناة ام بى سى مصر

قنوات عرض مسلسل عزمي وأشجان للنجم حسن الرداد و النجمة ايمي سمير غانم على قناة النهار

قنوات عرض مسلسل عوالم خفية للنجم عادل امام على قناة cbc

قنوات عرض مسلسل لعنة كارما للنجمة هيفاء وهبي على قناة النهار

قنوات عرض مسلسل نسر الصعيد للنجم محمد رمضان على قناة DMC و قناة دبي

المصدر/ دليل مصر