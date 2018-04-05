علاج جرثومة المعدة بالاعشاب

لسنوات عديدة اعتقد الأطباء أن الأسباب الرئيسية لألم المعدة هي أشياء مثل الطعام الحار والتوتر والتدخين وعادات أسلوب الحياة. كل ذلك تغير في عام 1982 عندما تم اكتشاف أن غالبية الألم في المعدة والتقرحات كانت بالفعل بسبب جرثومة المعدة. العلاج الحالي للبكتيريا يتكون من المضادات الحيوية ومضادات الحموضة ولكن هناك طرق طبيعية للتعامل مع جرثومة المعدة.

علاج جرثومة المعدة بالثوم

يُعتبر الثوم من أكثر المواد الّتي لها فاعلية في قتل البكتيريا، وعلاج جرثومة المعدة

يتم ذلك عن طريق تناول فص من الثوم أو نصف فص على شكل حبوب مع الماء بشكل يومي

يعمل الثوم على تخليص الجسم والجهاز الهضمي من السموم والشوائب

يعمل على تعقيم الجسم من الميكروبات بشكل جيّد

علاج جرثومة المعدة بالثوم والزبادي

إضافة الزبادي الى الثوم يعطيه فاعلية قوية لمحاربة جرثومة المعدة

الزبادي يحتوي على البكتيريا الجيدة المفيدة للجسم التي تساهم في القضاء على البكتيريا السيئة التي تنمو داخل المعدة وتحافظ على حامضية المعدة

الثوم هو مضاد طبيعي للالتهابات؛ استهلاك كل من الثوم المطبوخ والخام قد يساعد على قتل جرثومة المعدة

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة يستهلكون فصين متوسطي الحجم من الثوم (حوالي 3 جرام) مع طعام الغداء عند الظهر والعشاء في المساء كان لديهم انخفاض كبير في جرثومة المعدة.

علاج جرثومة المعدة بالخل

من الأفضل علاج جرثومة المعدة بعد اكتشافها وتشخيصها مباشرة.

من الضروري وجود خطة للتغذية المضادة للميكروبات.

يمكن للمرء أن يبدأ بشرب المياه النظيفة بالليمون الطازج وخل التفاح طوال اليوم.

الأحماض العضوية الموجودة في الليمون وخل التفاح هي مضادة للميكروبات وسوف تساعد في معالجة جرثومة المعدة.

إن النظام الغذائي المضاد للميكروبات الذي يستخدم فيه الكثير من الثوم والبصل والأعشاب مثل الأوريجانو والريحان والزعتر والزنجبيل والكركم في وجبات الطعام يساعد أيضًا في القضاء على هذه العدوى.

علاج جرثومة المعدة بالعسل

تقريبا جميع أنواع العسل تمتلك خصائص مضادة للجراثيم بسبب محتوى السكر العالي فهو يعمل كمضاد للالتهابات ومطهر.

كما أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة.

لديها القدرة على علاج العديد من الأمراض.

يمكن أن يمنع العسل نمو مجموعة واسعة من البكتيريا والميكروبات فهي فعالة جدا لسلالات الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وبشكل خاص جرثومة المعدة

يتم ذلك عن طريق إضافة العسل والماء بمقدار متساوٍ، ويتم بعد ذلك شربه في الصباح الباكر وفي المساء قبل النوم

علاج جرثومة المعدة بالاعشاب

الأعشاب التي يعتقد أنها تساعد في السيطرة على جرثومة المعدة في الجسم. يمكن إضافتها بسهولة لإعطاء نكهة للأطعمة.

الزعتر

الزنجبيل

الكركم

الفلفل حريف

التوابل

نبات الحلبة

أوراق الكاري

القرفة

عصير التوت البري لعلاج جرثومة المعدة

لطالما كان يستخدم عصير التوت البري في الطب الشعبي في جميع أنحاء العالم

هناك دراسات أكدت أن التوت البري يساعد في منع و الحد من الالتصاق جرثومة المعدة ببطانة المعدة

دراسة واحدة من قسم الأورام في جامعة بكين فحصت تأثير عصير التوت البري على البكتيريا. تم تكليف المشاركين بتناول علبتي عصير سعة 250 مل من عصير التوت البري يوميا لمدة 90 يومًا. وكانت الخلاصة أن الاستهلاك المنتظم لعصير التوت البري يمكن أن يمنع الاصابة بجرثومة المعدة.

براعم البروكلي لعلاج جرثومة المعدة

براعم البروكلي هي من نباتات القرنبيط التي لا يتجاوز عمرها بضعة أيام. تحتوي على مستويات عالية للغاية من مادة كيميائية تحتوي على الكبريت تسمى سلفورورافين. ومن المعروف سلفورووفان لها مزايا مضادة للأكسدة وإزالة السموم. تستخدم براعم البروكلي لصنع زيت بذور البروكلي للاستخدام الخارجي وكذلك المكملات الغذائية للاستخدام الداخلي.

زيت الزيتون لعلاج جرثومة المعدة

نشرت دراسة إسبانية في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية تشير إلى أن زيت الزيتون قد يساعد في الوقاية من جرثومة المعدة وعلاجها.

أظهرت الاختبارات أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون فعالة ضد العديد من سلالات بكتيريا من ضمنها جرثومة المعدة.

عرق السوس لعلاج جرثومة المعدة

عرق السوس هو علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة. وقد يحارب جرثومة المعدة أيضًا.

وفقا لدراسة عام 2009، لا يقتل عرق السوس البكتيريا مباشرة على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران المعدة.

الزنجبيل لعلاج جرثومة المعدة

الزنجبيل هو نبات مفيد حقا في الطب والغذاء.

استخدم كعلاج طبيعي للغثيان المرافق للسفر.

تم إثبات أن خلاصة الزنجبيل تمنع نمو جرثومة المعدة

الزعتر لعلاج جرثومة المعدة

لا يعد الزعتر مجرد توابل لذيذة لعشائك المشوي، بل هو أيضًا واحد من أقوى مضادات الجراثيم الطبيعية.

المصدر : الموقع الطبي

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