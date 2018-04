المتوسط:

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا أكدت فيه أن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وذلك ردا على الفتاوى التي يتداولها البعض عن حرمانية الاحتفال بعيد شم النسيم.

وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «إنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات وممارسة بعض العادات المصرية القومية كتلوين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا»، وتابعت «أن بعض ما يحدث في هذه المناسبة هو مما يحث عليه الشرع الشريف ويرتب عليه الثواب الجزيل؛ كصلة الأرحام».

وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام.

The post الإفتاء المصرية: الاحتفال بـ«شم النسيم» لا ينافي الثوابت الإسلامية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية