مقصية رونالدو في مناهج ليبيا

ثارت مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بكرة القدم حول صورة لورقة يناقش فيها أستاذ ليبي في إحدى الجامعات طلبته حول “الهدف المقصي” لكريستيانو رونالدو ضمن درس عن المقذوفات والديناميكا.

وكان الهدف الأسطوري الذي أحرزه نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس، الأربعاء، بطريقة “المقصية”، قد تبعته ردود فعل عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب المدرس في سؤال من الطلبة تحديد سرعة تسديدة رونالدو عند انطلاقها، والزمن الذي استغرقته الكرة من لحظة الإنطلاق وحتى عبورها خط المرمى.

وتداول الليبيون في وسائل التواصل صورة عن سؤال الأستاذ، ونالت آلاف التعليقات التي أعجبت بالفكرة بينما اعتبر آخرون أنها مبالغة وأن الحدث لا يستحق كل هذا “الاحتفاء الزائد”.

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