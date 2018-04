الاتحاد الأوروبي: 2.7 مليون أوروبي ضحايا تسريبات فيسبوك

المتوسط:

أكد الاتحاد الأوروبي أن شركة فيسبوك أخبرته أن ما يصل إلى 2.7 مليون شخص في التكتل المؤلف من 28 دولة ربما وقعوا ضحايا لتسريب بيانات إلى شركة “كامبريدج أناليتيكا” للاستشارات السياسية.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي كريستيان ويغاند اليوم الجمعة بحسب العربية، أن مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا ستجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ مطلع الأسبوع المقبل لبحث التسريبات الهائلة للبيانات.

ومن المفترض أن يبحث من الاتحاد الأوروبي وفيسبوك التغيرات التي يحتاجها عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية لتوفير حماية أفضل للمستخدمين وكيف يجب على الشركة الأمريكية التكيف مع قواعد حماية البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه أعلن موقع فيسبوك أن بيانات نحو 87 مليون مستخدم قد تكون سربت إلى شركة الأبحاث #كامبريدج_أناليتيكا، وهو عدد يفوق ما تردد سابقا في فضيحة تسريب البيانات التي عصفت بالشركتين.

